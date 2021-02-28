У Мелитополя из-за столкновения легковых автомобилей погибли два человека

Тела погибших передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы.

В Запорожской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба областных спасателей.

"27 февраля в 20:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-18 недалеко от г. Мелитополь”, – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение автомобилей "Audi" и "Toyota".

В результате происшествия водитель и пассажир легковушки «Audi» погибли.

Бойцы ГСЧС деблокировали погибших и передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Напомним, два человека погибли из-за столкновения автомобиля с маршруткой возле Харькова.

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