Мошенники в Украине взялись за владельцев автомобилей

Мошенники в Украине взялись за владельцев автомобилей на иностранной регистрации, передаёт ТСН. Они размещают в социальных сетях объявления о помощи в процедуре растаможивания транспортных средств – снятия автомобилей с учета. За свои услуги мошенники просят всего 50-100 долларов.

Глава общественной организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич записал видео. Он обратился к владельцам автомобилей на иностранной регистрации в Украине. Он отметил, что проверку документов будет проводить таможня, которая сразу распознает обман и машину не снимут с учета. Кроме того, Ярошевич напомнил об ответственности за подделку документов.

Также, стоит учитывать тот факт, что в некоторых странах для снятия транспортного средства с учета требуется личное присутствие нового владельца. Например, такое правило действует в Чехии.

Олег Ярошевич призвал не поддаваться на соблазн и не принимать заманчивые предложения мошенников.

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