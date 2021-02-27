Украинцам на примерах показали, во сколько обойдётся растаможка «евробляхи» по новым правилам
Украинские на примерах рассказали, сколько стоит растаможка «евроблях» по новому закону. Информация размещена на сайте «Слуги народа», сообщает
Стоимость растаможки рассчитывается по формуле: возраст авто + объем двигателя + тип двигателя.
Примеры растаможки типичных авто на еврономерах:
«Средняя стоимость растаможивания «евробляхи» по этой формуле составит 700-800 евро. Это не 2500 евро, как было. Другого пути, как обеспечить прозрачные правила, убрать коррупцию и удешевить растаможку, не существует», — отметил народный депутат Александр Ковальчук.
По новым законам можно будет растаможить авто, которые оказались в Украине в 31 декабря 2020 в режиме транзита или временного ввоза. Однако не более одной единицы на каждую товарную позицию.
При этом владелец авто не сможет воспользоваться новым правилам растаможки, если его транспортное средство:
- не соответствует экологическим нормам Евро-2;
- произведено в РоSSии или ввезено с территории;
- ввезено из оккупированной территории Украины.