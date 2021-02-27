Renault тестирует конкурента Nissan Qashqai

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов кроссовер Renault Kadjar нового, второго, поколения. В техническом плане у него много общего с новым Nissan Qashqai.

Новый Kadjar, как и новый Qashqai, построен на платформе CMF-C, благодаря чему он может получить гибридную силовую установку или даже полностью электрическую версию. Эта платформа позволяет выпускать такие машины.

Новый французский кроссовер тестируют в сильно закамуфлированном виде, но это не помешало нам рассмотреть, что его передняя часть полностью переработана. Совершенно новые светодиодные фары спереди и задние фонари похожи на те, которые мы видели у концепта Megane eVision 2020 года.

Судя по фотографиям, новый Kadjar немного увеличился в размерах. Это вполне возможно, ведь новый Qashqai тоже больше, чем модель предыдущего поколения.

В продаже Renault Kadjar второго поколения появится в конце текущего года или в начале следующего года. Эта информация пока точно не известна.

Напомни, что в Украине Renault Kadjar в базовой комплектации сейчас стоит от 512 300 гривен. Под капотом находится 1,2 л бензиновый двигатель мощностью 130 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что Renault решил прекратить выпускать Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним.