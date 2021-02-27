На Днепропетровщине в ДТП пострадали 5 человек, двое из них - дети
Легковой автомобиль въехал на территорию частного домовладения и столкнулся со зданием.
В пятницу, 26 февраля, в Днепропетровской области в результате ДТП пострадали 5 человек, из которых 2 детей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
На улице Журавлиной поселка Чаплинка Петриковского района легковой автомобиль въехал на территорию частного домовладения и столкнулся со зданием.
Предварительно установлено, что водитель "Nissan Tiida" "не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и совершил столкновение со зданием, которая было расположено на территории частного домовладения".
На момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человека: мужчина, женщина и два ребенка. Также в результате происшествия пострадала владелица домовладения, которая именно в это время находилась внутри летней кухни.
На момент прибытия чрезвычайников все пострадавшие были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в медицинское учреждение.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний водитель, 36-летняя женщина, двое детей (2012 и 2015 года рождения) и 33-летняя владелица домовладения.
Спасатели провели отключение аккумуляторной батареи транспортного средства, чтобы предотвратить возникновение пожара. .
Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в четверг, 25 февраля, в ДТП возле Харькове в результате столкновения автомобиля с маршруткой погибли два человека.