На Днепропетровщине в ДТП пострадали 5 человек, двое из них - дети

Легковой автомобиль въехал на территорию частного домовладения и столкнулся со зданием.

В пятницу, 26 февраля, в Днепропетровской области в результате ДТП пострадали 5 человек, из которых 2 детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На улице Журавлиной поселка Чаплинка Петриковского района легковой автомобиль въехал на территорию частного домовладения и столкнулся со зданием.

Предварительно установлено, что водитель "Nissan Tiida" "не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и совершил столкновение со зданием, которая было расположено на территории частного домовладения".

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

На момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человека: мужчина, женщина и два ребенка. Также в результате происшествия пострадала владелица домовладения, которая именно в это время находилась внутри летней кухни.

На момент прибытия чрезвычайников все пострадавшие были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в медицинское учреждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний водитель, 36-летняя женщина, двое детей (2012 и 2015 года рождения) и 33-летняя владелица домовладения.

Фото: ГСЧС

Спасатели провели отключение аккумуляторной батареи транспортного средства, чтобы предотвратить возникновение пожара. .

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Фото: ГСЧС

Напомним, в четверг, 25 февраля, в ДТП возле Харькове в результате столкновения автомобиля с маршруткой погибли два человека.