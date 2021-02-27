Обязательный техосмотр, габаритно-весовой контроль и аудит дорог - Кабмин возьмется за безопасность дорожного движения

Кабинет министров планирует к 2024 году в Украине снизить уровень смертности при ДТП как минимум на 30%. Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал способы, как этого хотят добиться. Среди способов один оказался довольно оригинальным…

Обязательный техосмотр, габаритно-весовой контроль и аудит дорог - Кабмин возьмется за безопасность дорожного движения

В частности, Кабмин планирует урегулировать рынок перевозок автомобильным транспортом (соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду), ввести обязательный технический осмотр легковых автомобилей, обеспечить систему подготовки водителей, которые участвуют в перевозках детей.

Напомним, что обязательный техосмотр должен быть введен в Украине с 2022 года. Утверждается, что коррупции при техосмотре не будет.

Кроме того, в Украине должны обеспечить проведение аудита и проверки дорог общего пользования, а также усовершенствовать систему габаритно-весового контроля.

Популяризировать безопасность дорожного движения будут известные украинские спортсмены. С таким предложением выступил специальный представитель Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, а Криклий его поддержал.

Ранее в Украине предложили в тысячу раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности, чтобы снизить количество смертельных ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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