Переводить электромобили на LFP-батареи компанию Tesla вынуждает дефицит никеля

Литиевые батареи на основе фосфата железа (LFP) обладают меньшей плотностью хранения заряда и хуже переносят морозы, но при этом они более долговечны и менее опасны с точки зрения возгораний, чем литиевые аккумуляторы с никелем. Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе дал понять, что Tesla будет расширять применение LFP-батарей из-за глобальной нехватки никеля.

Переводить электромобили на LFP-батареи компанию Tesla вынуждает дефицит никеля

Источник изображения: Tesla

Электромобили Tesla китайской сборки в базовых модификациях со стандартным запасом хода уже давно используют батареи на основе фосфата железа, потому что они дешевле и достаточно распространены на китайском рынке. Маск признал, что обеспечиваемая ими плотность хранения заряда уже достаточна для создания электромобилей с приемлемым запасом хода, и теперь поставки LFP-версий Tesla Model 3 осуществляются за пределы Китая.

В США компания до сих пор придерживалась исключительно литиевых батарей с никельсодержащим катодом, но на этой неделе со страниц Twitter глава Tesla заявил, что нехватка никеля является главной проблемой в сфере увеличения объёмов выпуска аккумуляторных ячеек. Машины со стандартным запасом хода будут переводиться на использование катодов с фосфатом железа. Вполне вероятно, что данные изменения коснутся и ассортимента продукции, выпускаемого в США. Компания Tesla достаточно гибко подходит к вопросу выбора поставщиков батарей, для неё не составит труда найти источник LFP-аккумуляторов для своих американских предприятий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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