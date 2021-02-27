Киев получит 20 новых трамваев украинского производства

Киев в 2021-2022 годах получит 20 современных трамваев украинской компании «Татра-Юг». Соответствующий контракт по результатам международного тендера подписали 25 февраля, сообщила в Facebook пресс-служба компании «Татра-Юг».

Речь, в частности, идет про низкопольные трехсекционные трамваи длинной 27 м. В них помещаются 300 человек.

Трамваи имеют современный привлекательный дизайн с хорошим обзором и удобной посадкой/выходом. Двери достаточно широкие. Салон просторный, но без излишеств.

Эти трамваи уже хорошо зарекомендовали себя во время эксплуатации. Их стоимость по контракту для Киева – 24,9 млн евро.

Нужно отметить, что выпускают эти современные трамваи в Днепре на «Южном машиностроительном заводе».

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