В Одесской области построят и отремонтируют 420 км велодорожек, - Укравтодор

Веломаршруты образуют Большой и Малый велокруги Одесчины.

Вдоль государственных автодорог в Одесской области планируют построить отдельные дорожки для велосипедов, отделенные ограждением. Веломаршруты образуют Большой и Малый велокруги Одесской области. Такой амбициозный проект, который создаст веломаршруты в главных туристических локациях региона, представили на президентском форуме «Украина 30. Инфраструктура», сообщает «Укравтодор» на своей официальной странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, суммарно круги протянутся на 420 километров. Вдоль отремонтированных автодорог их достроят, а при изготовлении проектов новых дорог включат их возведение. Первые 134 велодорожки уже находятся на этапе проектирования. Это маршруты вдоль морского побережья.

«Малый велокруг Одесской области будет иметь протяженность 90 км и пролегать вдоль дорог Н-33 и Т-16-47. Добраться по нему можно будет до расположенных вокруг Одессы курортов, например, Черноморск, Грибовка, Овидиополь. Большой велокруг Одесчины будет простираться на 250 км. Он будет проходить вдоль дорог Т-16-10, Т-16-47, М-27, М-14, М-16 и Т-16-25. По нему велопутешественники смогут доехать до Затоки, Шабо, Сергеевки и Татарбунаров», - сказано в сообщении.

При строительстве велодорожек будут использовать ферросплавный щебень для удешевления строительства и утилизации отходов заводов.

Ранее глава Укравтодора Александр Кубраков сообщил, что в рамках программы Президента «Большая стройка» в 2021 году будет отремонтирована трасса М-30 Стрый - Изварино протяженностью 1400 км, которая соединит запад и восток Украины.

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