За неделю цены на АЗС увеличились на 1,25 грн/л

По данным операторов топливного рынка, в Украине с 19 по 26 февраля 2021 года стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС увеличилась в размере от 0,3 до 2 гривен за литр. Средний рост цен составил 1,25 грн/л.

По состоянию на 26 февраля средняя цена бензина А-92 на украинских заправках составляла 27,21 грн/л, а бензина А-95 - 28,22 грн/л. Что же касается дизельного топлива, то за неделю его средняя стоимость увеличилась до 27,63 грн/л.

На текущей неделе отличились сети «Авиас», ANP и «Укрнафта», входящие в группу «Приват». Они два раза поднимали цены на топливо на 1 гривну.

Также заметно подняли цены (на 1-1,6 грн/л) заправки «Параллель», «Авантаж 7», Mango, «Укр-Петроль» и SUNOIL.

Самый недорогой А-92 сейчас можно купить на заправках Motto (24,76 грн/л) и Marshal (24,80 грн/л), а самый дорогой – на «Параллели» (30,30 грн/л).

Самый недорогой А-95 сейчас можно купить на заправках SUNOIL (26,00 грн/л), а самый дорогой – на «Параллели» (31,30 грн/л).

Самое недорогое дизельное топливо сейчас продают заправки Marshal (23,60 грн/л), а самый дорогой – «Параллель» (30,30 грн/л).

Ранее эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC сообщили, сколько бензина нужно обогреву сидений и другим функциям автомобилей.