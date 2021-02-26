"Укроборонпром" анонсировал производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе

Первый борт вроде бы должны собрать еще этим летом.

"Укроборонпром" анонсировал производство вертолетов Bell UH-1 Iroquois в Одессе
Фото: en.wikipedia.org

На Одесском авиационном заводе планируют организовать лицензионную сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois.

Об этом во время визита на предприятие сказал директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, пишет "Думская".

По его словам, производство разместят в одном из цехов завода, а первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины, то есть летом 2021 года.

"Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", - сказал он.

Директор авиазавода Виталий Юхачев подчеркнул, что "Ирокез" - многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения - и ударным.

Одесский авиационный завод - одно из старейших авиационных предприятий в Украине. Оно специализируется на ремонте и модернизации самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, ИЛ-39 и Як-52, а также отдельных узлов, агрегатов и двигателей самолетов.

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