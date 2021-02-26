Volkswagen ID.3 появился в Украине

В Украине заметили первый электромобиль Volkswagen ID.3, чье серийное производство началось в Германии всего несколько месяцев назад. Его доставил в нашу страну один из киевских автосалонов.

В Украине официальные продажи электромобиля ID.3 начнутся ещё не скоро, потому, что на них в Евросоюзе уже образовались большие очереди. Volkswagen пока не может увеличить выпуск этой новинки.

В Украину первым попал Volkswagen ID.3 в комплектации Pro Performance. До 100 км/ч он разгоняется за 7,3 секунды при максимальной скорости 160 км/ч. При этом на одной подзарядке батареи он может проехать 420 км. Есть возможность подзарядки батареи до 80% всего за 35 минут.

У такой комплектации есть всё необходимое для комфортных поездок. Например, сиденья с подогревом, мультимедийная система и системы помощи водителю. Есть также новая функция «ID.Light», которая помогает водителю ориентироваться в дорожных «пробках».

Серийное производство Volkswagen ID.3 началось осенью прошлого года. Это первый электромобиль компании Volkswagen, построенный на новой электрической платформе.

Ранее мы сообщили, что Volkswagen выпустит небольшой электромобиль, который будет стоить около 20 000 евро.