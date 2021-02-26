Volkswagen ID.3 появился в Украине

В Украине заметили первый электромобиль Volkswagen ID.3, чье серийное производство началось в Германии всего несколько месяцев назад. Его доставил в нашу страну один из киевских автосалонов.

Электромобиль Volkswagen ID.3 появился в Украине

В Украине официальные продажи электромобиля ID.3 начнутся ещё не скоро, потому, что на них в Евросоюзе уже образовались большие очереди. Volkswagen пока не может увеличить выпуск этой новинки.

В Украину первым попал Volkswagen ID.3 в комплектации Pro Performance. До 100 км/ч он разгоняется за 7,3 секунды при максимальной скорости 160 км/ч. При этом на одной подзарядке батареи он может проехать 420 км. Есть возможность подзарядки батареи до 80% всего за 35 минут.

Электромобиль Volkswagen ID.3 появился в Украине

У такой комплектации есть всё необходимое для комфортных поездок. Например, сиденья с подогревом, мультимедийная система и системы помощи водителю. Есть также новая функция «ID.Light», которая помогает водителю ориентироваться в дорожных «пробках».

Серийное производство Volkswagen ID.3 началось осенью прошлого года. Это первый электромобиль компании Volkswagen, построенный на новой электрической платформе.

Электромобиль Volkswagen ID.3 появился в Украине

Ранее мы сообщили, что Volkswagen выпустит небольшой электромобиль, который будет стоить около 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

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