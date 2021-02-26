Как могут ездить легковые авто в «красной» карантинной зоне

С 24 февраля в Украине вновь ввели адаптивный карантин. В регионах и городах, попавших в «красную» карантинную зону, запрещены пассажирские перевозки. А как насчет легковых автомобилей?

Как могут ездить легковые авто в «красной» карантинной зоне

Перевозки в легковых автомобилях в «красной» карантинной зоне разрешены. Но в салоне не должно быть более 5 взрослых людей, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Ограничения также не касаются служебных машин и арендованных транспортных средств предприятий, но с определенными условиями. В частности, водитель и пассажиры должны иметь средства защиты. Места – только сидячие. За два дня до выезда нужно предупредить полицию, а во время поездки не откланяться от маршрута.

Эти ограничения вступят в силу через неделю. Их приняли 24 февраля.

Напомним, что в декабре 2020 года в Украине действовал «карантин выходного дня», во время которого из всех инфраструктуры для автомобилистов работали только АЗС и СТО.

Ранее мы назвали б/у авто, которые в Евросоюзе и Украине можно купить всего за 1 тысячу долларов, или даже дешевле.


Максимов Віталій, Тудей

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