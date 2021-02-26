В США разгорается скандал вокруг двигателей Boeing 777

В США разгорается скандал вокруг двигателей Boeing 777

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на протяжении нескольких лет знало о проблемах с двигателями Boeing 777, однако не стало запрещать эксплуатацию лайнера. Об этом пишет издание "Коммерсант".

Напомним, что на минувших выходных у самолета Boeing 777, выполнявшего рейс United Airlines из Денвера в Гонолулу, загорелся двигатель и оторвалась его обшивка, упав на жилой район в Брумфилде (штат Колорадо). В результате инцидента никто не пострадал, а самолет благополучно совершил аварийную посадку. Это уже не первый подобный случай с самолетами Boeing: аналогичная ситуация произошла в апреле 2018 года с самолетом Boeing 737-700, принадлежавшим Southwest Airlines. Тогда погибла одна из пассажирок самолета, которую смертельно ранил металлический обломок, пробивший один из иллюминаторов.

Согласно внутренним документам FAA, Boeing планировала устранить проблему с отрывающейся обшивкой двигателей еще за несколько месяцев до первого инцидента. Авиаконцерн и регулятор обсуждали возможные пути решения проблемы больше двух лет, утверждают источники издания. Однако в итоге, следует из внутренней документации FAA, Boeing решила не улучшать нынешние двигатели, а создать новый кожух вентилятора. Однако на создание нового дизайна, тесты и получение одобрения регуляторов обычно уходят годы. В итоге эксплуатация проблемных двигателей продолжилась, что и закончилось инцидентом в Колорадо.

После инцидента Boeing рекомендовала приостановить использование самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. А власти Великобритании и Японии запретили дальнейшую эксплуатацию самолетов с этими двигателями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
Пьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщинуПьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщину
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
В Украине запретят машины с приднестровскими номерамиВ Украине запретят машины с приднестровскими номерами
"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковск из-за карантина"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковск из-за карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777
United Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухеUnited Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухе
Boeing 737 MAX разрешили летать в ЕвропеBoeing 737 MAX разрешили летать в Европе
Hyundai отказался от дизельных двигателейHyundai отказался от дизельных двигателей
В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)
Boeing 737 Max впервые совершил рейс с пассажирами на бортуBoeing 737 Max впервые совершил рейс с пассажирами на борту
Boeing 737 МАХ совершил первый рейс после моратория на полетыBoeing 737 МАХ совершил первый рейс после моратория на полеты
Ryanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAXRyanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAX
Авиационное управление США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAXАвиационное управление США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX
Boeing собрался выпустить новый самолетBoeing собрался выпустить новый самолет
Последние новости
Подгружаем последние новости