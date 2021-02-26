В США назвали самые безопасные автомобили

В США институт IIHS, проводящий краш-тесты, назвал самые безопасные автомобили 2021 года. В нынешнем году высшей награды за безопасность (Top Safety Pick+) заслужили 49 моделей. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году.

Ещё 41 автомобиль заслужил высокую оценку за безопасность (Top Safety Pick). Таким образом, 90 моделей в нынешнем году удостоились наград за безопасность от института IIHS.

Больше всего наград получил южнокорейский автогигант Hyundai. 12 авто Hyundai, Kia и Genesis снискали себе Top Safety Pick, а 5 - Top Safety Pick+.

9 авто Volvo получили за безопасность высшую награду. Это нас не удивляет. Машины этого бренда всегда славились своей надежностью и безопасностью.

Разочаровал американский концерн General Motors. В него входят несколько брендов, но только 2 их модели получили призы за безопасность.

И настоящее фиаско в нынешнем году пережила японская компания Mitsubishi. Её машины не получили ни одной награды.

Ранее журнал Consumer Reports назвал автомобили, выпущенные 1-3 года назад, которыми их владельцы довольны больше всего.