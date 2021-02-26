В США назвали самые безопасные автомобили

В США институт IIHS, проводящий краш-тесты, назвал самые безопасные автомобили 2021 года. В нынешнем году высшей награды за безопасность (Top Safety Pick+) заслужили 49 моделей. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году.

В США назвали самые безопасные автомобили

Ещё 41 автомобиль заслужил высокую оценку за безопасность (Top Safety Pick). Таким образом, 90 моделей в нынешнем году удостоились наград за безопасность от института IIHS.

Больше всего наград получил южнокорейский автогигант Hyundai. 12 авто Hyundai, Kia и Genesis снискали себе Top Safety Pick, а 5 - Top Safety Pick+.

9 авто Volvo получили за безопасность высшую награду. Это нас не удивляет. Машины этого бренда всегда славились своей надежностью и безопасностью.

В США назвали самые безопасные автомобили

Разочаровал американский концерн General Motors. В него входят несколько брендов, но только 2 их модели получили призы за безопасность.

И настоящее фиаско в нынешнем году пережила японская компания Mitsubishi. Её машины не получили ни одной награды.

Ранее журнал Consumer Reports назвал автомобили, выпущенные 1-3 года назад, которыми их владельцы довольны больше всего.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У украинского Renault Arkana может появиться спецверсияУ украинского Renault Arkana может появиться спецверсия
На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)
Пьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщинуПьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщину
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобилиЭксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобили
Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)
Полицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воровПолицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воров
Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонахКабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
Названы самые надежные б/у кроссоверыНазваны самые надежные б/у кроссоверы
В Украине подорожали автомобилиВ Украине подорожали автомобили
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Audi, Seat, Skoda и VW отзывают автомобили из-за педали тормозаAudi, Seat, Skoda и VW отзывают автомобили из-за педали тормоза
Ford Motor решил выпускать свои автомобили в КитаеFord Motor решил выпускать свои автомобили в Китае
Локдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВДЛокдаун для автомобилистов: будут ли работать АЗС, СТО и Сервисные центры МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости