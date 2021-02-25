УЗ намерена увеличить рабочий парк полувагонов

"Укрзализныця" намерена увеличить рабочий парк грузовых полувагонов до 24 тыс в течение 2021 года, сообщил Иракли Эзугбая, директор УЗ по коммерческой работе и логистике в ходе конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции", сообщает издание " УАПром "



На сегодня компания располагает парком в размере 19,3 тыс. рабочих вагонов, отметил топ-менеджер УЗ. По его данным, наращивать грузовой парк компания планирует за счет ремонтов подвижного состава.



Он также подтвердил планы госкомпании по строительству на собственных мощностях новых полувагонов. В частности, речь идет о 3 тыс новых вагонов. Как отметил Эзугбая, этот показатель указан в финансовом плане УЗ, который сейчас проходит процесс согласования в Кабинете Министров.