УЗ намерена увеличить рабочий парк полувагонов

УЗ намерена увеличить рабочий парк полувагонов

"Укрзализныця" намерена увеличить рабочий парк грузовых полувагонов до 24 тыс в течение 2021 года, сообщил Иракли Эзугбая, директор УЗ по коммерческой работе и логистике в ходе конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции", сообщает издание "УАПром"

На сегодня компания располагает парком в размере 19,3 тыс. рабочих вагонов, отметил топ-менеджер УЗ. По его данным, наращивать грузовой парк компания планирует за счет ремонтов подвижного состава.

Он также подтвердил планы госкомпании по строительству на собственных мощностях новых полувагонов. В частности, речь идет о 3 тыс новых вагонов. Как отметил Эзугбая, этот показатель указан в финансовом плане УЗ, который сейчас проходит процесс согласования в Кабинете Министров.

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