В Киеве с 27 февраля начнется ремонт Индустриального моста

Будет ограничено движение на обеих частях путепровода.

В Киеве с 27 февраля начнется ремонт Индустриального моста
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве с 27 февраля ограничат движение на Индустриальном путепроводе. Это связано с капитальным ремонтом здания.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода. Работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его постройки в 1977 году", - говорится в сообщении.

С 27 февраля работы начнутся в части путепровода в направлении центра, на следующей неделе - в направлении Борщаговки.

Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода.

Также будет закрыт тротуар на части моста в сторону центра.

Напомним, что в Киеве планируют в ближайшие годы также отреставрировать мост Патона. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение.

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