"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у производителя

Оценить экономию в компании надеются за неделю, но "цифры впечатляют".

ПАО "Укрзализныця" впервые закупила электроэнергию непосредственно у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Вчера, наконец, Укрзализныця впервые, через поставщика «Энерго Сбыт Транс»(дочерняя компания УЗ), осуществила закупку электроэнергии у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК «Энергоатом». Так, из выставленных на аукционе 389 675 мВт/ч УЗ приобрела 25%", - написал Жмак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оценить экономию благодаря осуществимой закупке можно будет через неделю, но заверил, что "цифры впечатляют".

В конце января 2021 года и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил изменить платформу для торгов электроэнергией. Сейчас государственные "Центрэнерго" и "Энергоатом" продают электрическую энергию на аукционах на "Украинской энергетической бирже", а Витренко предложил перевести торги на ГП "Оператор рынка".