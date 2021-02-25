Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с маршруткой около Харькова

71-летний водитель на «девятке» вылетел на встречную полосу.

Два человека погибли утром в четверг в результате столкновения автомобиля с маршруткой около Харькова, сообщила местная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Харьков - Ахтырка в селе Крысинская.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, 71-летний водитель легковушки ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где двигался рейсовый автобус. Водитель и его 70-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Водитель и 15 пассажиров маршрутки не пострадали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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