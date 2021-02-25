Кабмин одобрил изменения в ПДД: детали

Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в ПДД" о безопасности передвижения детей в автокреслах, разработанное Мининфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные правительственного сайта.

Кабмин одобрил изменения в ПДД: детали

Теперь в ПДД будут внесены особые требования к установке детских удерживающих систем в автомобилях. Так, автокресло должно обязательно подходить ребенку по росту.

В ПДД укажут для каких транспортных средств возможны исключения. Их мало, но они все же есть.

Кроме того, в ПДД теперь будут употреблять термин «детская удерживающая система», а не «специальные средства», как было до сих пор.

Напомним, два года назад в Украине ввели штраф за перевозку детей без автокресла. Ожидается, что это поможет снизить количество ДТП, в которых потерпевшими являются дети.

Ранее Верховная рада значительно увеличила штрафы для водителей и пешеходов за нарушение ПДД. Увеличился, в том числе, и минимальный штраф.


Максимов Віталій, Тудей

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