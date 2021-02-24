Укравтодор намерен построить и отремонтировать 150 мостов за 2022 год

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский объявил о старте Национальной программы восстановления мостов. Программа является важной составляющей «Большой стройки» и имеет целью за 5 лет обновить изношенный мостовой фонд страны. О плане реализации программы на форуме «Украина 30. Инфраструктура» рассказал директор Департамента развития дорог Укравтодора Андрей Ивко.

«Главная проблема инфраструктуры мостов - это возраст. Более 80% искусственных сооружений в стране были построены до 1980-го года», - рассказал Ивко.

Укравтодор проинспектировал 73% всех мостов и определил 895 мостов, требующих первоочередного ремонта. Еще 169 мостов близки к аварийному состоянию. Именно они стали приоритетом национальной программы.

За прошлый год Укравтодор должен был восстановить 100 мостов, но успел сделать больше - 158. Среди них много таких, что были начаты, а затем заброшены много лет назад. Типичный пример - мосты в селах Ростоки и Маршинцы Черновицкой области, пострадавшие от наводнения 2008 года.

Но главным долгостроем являются Запорожские мосты, строительство которых началось еще в 2004 году. Ивко напомнил, что в декабре 2020 года было запущено движение по части Балкового моста, а все строительство планируют завершить до конца 2022 года.

«Работы выполняет компания «Онур», они идут очень быстро. Уже прибыл плавкран LK-800, который будет строить вантовый мост непосредственно в Запорожье», - рассказал представитель Укравтодора.

Еще один масштабный проект - строительство с нуля моста в Кременчуге. Ивко сообщил, что подрядчиком стала компания «Догуш», которая начинает работу по схеме design&build.

«То есть сначала будут проектировать, а затем строить новый мост, - пояснил Ивко. - Это большое событие для всего региона и агломерации промышленности Кременчуга. Мост будет вантовым - такова распространенная мировая практика, которая применяется для мостов с пролетами более 150 м».

В целом бюджет программы насчитывает 28,7 млрд грн. По подсчетам Укравтодора, программа добавит до 1% роста ВВП за 5 лет, создаст 3 250 рабочих мест для мостовиков и еще 15 600 - в смежных отраслях, и сгенерирует 3,65 млрд грн ежегодно для отечественной промышленности и добычи материалов для восстановления мостов.

«Наши планы на 2021 год: обновить и построить 150 мостов, открыть движение по вантовому мосту в Запорожье, начать строительство Кременчугского моста, а также Ямпольского мостового перехода через Днестр на границе с Молдовой, через который пройдет маршрут Киев-Кишинев», - отметил Ивко.

Напомним, во время форума «Украина 30. Инфраструктура» заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что в рамках программы «Большая стройка» в этом году запустят новый проект - «Большая реставрация» по восстановлению культурных памятников и так называемых туристических магнитов. В частности, речь идет об острове Хортица, горнолыжных курортах Львовщины и Закарпатья, Одессе и другие.