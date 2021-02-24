Электромобили Hyundai оказались опасными для людей

Компания Hyundai может отозвать во всем мире электромобили Hyundai Ioniq и Kona из-за угрозы возгорания, сообщают южнокорейские информагентства. В Южной Корее прокатилась волна пожаров этих машин.

В 2020 году стало известно о проблемах с литий-ионными батареями у Hyundai Ioniq и Kona. Они «могут иметь внутренние повреждения или сбой в программном обеспечении», что может вызвать короткое замыкание после подзарядки и привести к возгоранию автомобиля.

Так указывалось во время отзыва машин в Австралии. Стало ли это причиной недавних возгораний Ioniq и Kona в Южной Корее – не известно.

В Южной Корее компания Hyundai приняла решение заменить литий-ионные батареи у всех местных электрических Ioniq и Kona.

По данным Business Korea, с момента появления на рынке Kona, а это произошло три года назад, зарегистрировано 15 случаев возгорания литий-ионных батарей.