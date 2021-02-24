Электромобили Hyundai оказались опасными для людей
Компания Hyundai может отозвать во всем мире электромобили Hyundai Ioniq и Kona из-за угрозы возгорания, сообщают южнокорейские информагентства. В Южной Корее прокатилась волна пожаров этих машин.
В 2020 году стало известно о проблемах с литий-ионными батареями у Hyundai Ioniq и Kona. Они «могут иметь внутренние повреждения или сбой в программном обеспечении», что может вызвать короткое замыкание после подзарядки и привести к возгоранию автомобиля.
Так указывалось во время отзыва машин в Австралии. Стало ли это причиной недавних возгораний Ioniq и Kona в Южной Корее – не известно.
В Южной Корее компания Hyundai приняла решение заменить литий-ионные батареи у всех местных электрических Ioniq и Kona.
По данным Business Korea, с момента появления на рынке Kona, а это произошло три года назад, зарегистрировано 15 случаев возгорания литий-ионных батарей.
Ранее Hyundai в США отозвал 471 тыс. кроссоверов Tucson из-за того, что они могут загореться. Проблема связана с неисправностью гидравлического электронного блока управления тормозной системы.