Укравтодор планирует ко Дню независимости полностью отремонтировать трассу Стрый-Изварино

В рамках программы президента "Большая стройка" Укравтодор планирует в 2021 году отремонтировать по всей протяженности основную дорогу, соединяющую восток и запад Украины, - трассу М-30 Стрый-Изварино. Ее протяженность составляет почти 1400 км.

Об этом во вторник, 23 февраля, во время форума "Украина 30. Инфраструктура" сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Многие участки (этой трассы) делали в 2020 году, но многое осталось. Например, участок от Кропивницкого до Умани, от Тернополя до Стрыя, от Днепра до Павлограда. У нас есть амбиция ко Дню независимости все это сделать, это почти 630 км. Надеюсь, что в один день, когда временно оккупированные территории станут снова украинскими, эта дорога дойдет от одной границы до другой", - сказал Кубраков.

Среди ключевых проектов на 2021 год глава Укравтодора назвал также обновление дороги Киев-Кишинев. Кроме того, недалеко от города Ямполь будет построен мостовой переход. "Со стороны Молдовы есть несколько километров нового строительства этого моста. С нашей стороны - 2 километра нового строительства", - пояснил Кубраков.

Он также сообщил, что в 2021 году Укравтодор планирует отремонтировать 250 км дорог к пограничным пунктам пропуска. Среди ключевых проектов агентства на этот год - завершение строительства трассы Р-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях, строительство запорожских мостов, начало работ по возведению мостового перехода в Кременчуге.

Всего в рамках "Большого строительства" на 2021 год планируется обновить 4500 км государственных дорог. "Мы движемся по маршрутному принципу. Мы не выбираем какую-то пропорцию между областями. У нас другая задача. Если есть трасса, например, М-03, то мы хотим сделать ее по всем областям. То есть маршрутный принцип - это самое главное для нас", - отметил Кубраков.