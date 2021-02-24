Эксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобили

Автомобили теряют в цене уже после первого года эксплуатации. Заметнее всего цена новых машин падает в первые три года после покупки. В связи с этим дилеры рекомендуют продавать автомобили, если в этом, конечно, есть необходимость, до окончания гарантийного срока.

Дилеры отмечают, что если продать машину ещё до того момента, как на нее закончится гарантийное обслуживание, то можно значительно снизить финансовые потери.

Обычные автомобили после первого года эксплуатации теряют до 20% своей первоначальной цены, а премиальные - до 25%.

Это средние цифры, ведь цена во многом зависит от пробега и состояния автомобиля. Кроме того, значение имеет, например, востребованность модели на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что пятилетний автомобиль с пробегом в 80 тысяч километров обычно продают за 70% от первоначальной цены. Если пробег 40 тысяч километров, то примерно за 85% от первоначальной цены.

Также нужно учесть, что сейчас автопроизводители чуть ли не каждый год выпускают обновленные модели. Это, конечно, снижает стоимость дорестайлинговых версий.

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