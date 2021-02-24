Эксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобили

Автомобили теряют в цене уже после первого года эксплуатации. Заметнее всего цена новых машин падает в первые три года после покупки. В связи с этим дилеры рекомендуют продавать автомобили, если в этом, конечно, есть необходимость, до окончания гарантийного срока.

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего продавать автомобили

Дилеры отмечают, что если продать машину ещё до того момента, как на нее закончится гарантийное обслуживание, то можно значительно снизить финансовые потери.

Обычные автомобили после первого года эксплуатации теряют до 20% своей первоначальной цены, а премиальные - до 25%.

Это средние цифры, ведь цена во многом зависит от пробега и состояния автомобиля. Кроме того, значение имеет, например, востребованность модели на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что пятилетний автомобиль с пробегом в 80 тысяч километров обычно продают за 70% от первоначальной цены. Если пробег 40 тысяч километров, то примерно за 85% от первоначальной цены.

Также нужно учесть, что сейчас автопроизводители чуть ли не каждый год выпускают обновленные модели. Это, конечно, снижает стоимость дорестайлинговых версий.

Ранее эксперты рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У украинского Renault Arkana может появиться спецверсияУ украинского Renault Arkana может появиться спецверсия
В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)
На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
Пьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщинуПьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщину
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
Блок рекламы


Похожие новости
Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)
Полицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воровПолицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воров
Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонахКабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
Из-за непогоды в Ровенской области запретили движение всего транспорта, кроме специализированногоИз-за непогоды в Ровенской области запретили движение всего транспорта, кроме специализированного
Renault Duster с ГБО будут продавать в УкраинеRenault Duster с ГБО будут продавать в Украине
Названы ошибки водителей, когда их останавливает полицияНазваны ошибки водителей, когда их останавливает полиция
В Укравтодоре рассказали, почему новый асфальт тоже сойдет вместе со снегом
В Украине подорожали автомобилиВ Украине подорожали автомобили
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Эксперты проверили качество зимнего дизеля на АЗС и сильно удивилисьЭксперты проверили качество зимнего дизеля на АЗС и сильно удивились
Последние новости
Подгружаем последние новости