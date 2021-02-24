В Европе показали недорогой электрический мини-кар

Швейцарская компания Micro показала прототип недорогого миниатюрного электромобиля Microlino 2.0, который вдохновлен дизайном BMW Isetta. Его серийное производство может начаться в сентябре 2021 года.

В Microlino 2.0 помещаются 1-2 человека. Обратите внимание, что дверца находится спереди. Это сделано для удобства парковки и попадания (выхода) в салон.

Салон простой и минималистичный, что нас не удивляет, учитывая, что речь идет про очень недорогую машину. Тем не менее, есть цифровой дисплей, а на горизонтальную планку на приборной панели можно установить телефоны и беспроводные динамики (аудиосистемы нет).

Утверждается, что Microlino второй версии (Microlino 1.0 был сделан в 2018 году, и он был похож на концепт) будет иметь запас хода в 126 или 201 км, в зависимости от версии. Батарею якобы можно будет подзарядить от бытовой розетки всего за четыре часа.

Представители Micro говорят, что их электрокар, который, кстати, весит всего 513 кг, имеет максимальную скорость в 90 км/ч.

Ожидается, что в августе текущего года Евросоюз даст разрешение на выпуск Microlino. Если это произойдет, то первая такая модель сойдет с конвейера в сентябре.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo.