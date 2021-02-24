Lucid Motors собирается предложить конкурента Tesla Model 3 к 2025 году

На этапе подготовки Tesla Model 3 к выходу на рынок данный электромобиль успел не раз примерить клише «народного», но после разглашения планов компании разработать машину за $25 000 эстафета должна перейти к пока не имеющей имени модели. Lucid Motors тоже не собирается уступать Tesla рынок массовых электромобилей, обещая к середине десятилетия дать свой ответ на Model 3.

Источник изображения: Lucid Motors

Генеральный директор Lucid Motors Питер Роулинсон (Peter Rawlinson) поделился планами компании на ближайшие годы в ходе общения с представителями Reuters. Осваивать рынок Lucid собирается аналогичными с Tesla этапами: сперва выйдут более дорогие модели, затем появятся массовые. Выпускать последние значительно сложнее, как признался глава Lucid Motors, поскольку для этого требуются большие производственные мощности и высокая степень автоматизации.

В следующем году Lucid собирается выпустить более доступный седан стоимостью менее $70 000, кроссовер с условным обозначением Project Gravity появится только в 2023 году. Компания заинтересована даже в выпуске пикапов и коммерческих фургонов, но предпочла бы разделить финансовое бремя подобной инициативы с партнёрами. Даже условный электромобиль за $25 000 компания не сможет предложить в течение ближайших восьми лет, но если бы подобная машина родилась в кооперации с другими компаниями, то её можно было бы вывести на рынок за четыре года.

Lucid Motors пока не готова заниматься производством тяговых аккумуляторов для своих электромобилей, она полагается в этом на LG Chem (LG Energy Solution) и Samsung SDI. Напомним, что руководство Tesla считает доступ к разработке и производству батарей одним из факторов, позволяющих компании влиять на себестоимость электромобилей и их основные характеристики. Но даже она продолжает зависеть в этой сфере от многочисленных партнёров, поскольку аппетиты компании растут быстрее её производственных возможностей.



