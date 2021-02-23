Новый универсал Dacia Logan заметили на тестах

Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов универсал Dacia Logan нового поколения. В Украине эта модель продается под брендом Renault.

Новый универсал Dacia Logan заметили на тестах

Новый универсал Dacia Logan тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Понятно, что его передняя часть будет практически идентична передней части нового седана Logan, который дебютировал в 2020 году.

Новый универсал Dacia Logan заметили на тестах

Салон будет такой же, как у седана. Это касается дизайна, оборудования и технологий. Будет мультимедийная система с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и многое другое. Понятно, что в базовой комплектации оборудования - минимальное количество.

Новый универсал Dacia Logan заметили на тестах

В линейку двигателей нового универсала войдут такие же силовые агрегаты, как у седана. Базовым будет трехцилиндровый 1,0 л мотор на 65 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Продажи универсала Dacia Logan нового поколения начнутся к концу текущего года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Сейчас в Украине универсал Dacia Logan в базовой комплектации с 0,9 л двигателем (90 л.с.) стоит от 405 200 гривен.

Новый универсал Dacia Logan заметили на тестах

Напомним, что с осени 2020 года ЗАЗ выпускает купе-кроссовер Renault Arkana. Его продают в четырех комплектациях.


Максимов Віталій, Тудей

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