2021-02-23
В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт
В Соломенском районе Киева вместе с таянием снега с автодорог «сходит» асфальт, обнажая ямы и трещины в дорожном покрытии.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Киев без цензуры», передаёт
Кадры сняты из движущего авто, на них можно увидеть разрушения, которым за зиму подвергся асфальт на проезжей части.
«Такое впечатление, что кто-то бегает ночью, и делает подкопы лопатой. И так практически по всему Киеву», — подписал видео автор публикации.
Как рассказывал ранее начальник Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог Олег Федоренко, разрушение дорожного полотна в Киеве связано с его переувлажнением в результате сильных снегопадов и с сильными морозами.