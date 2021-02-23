В Украине вместе со снегом с дорог сходит асфальт

В Соломенском районе Киева вместе с таянием снега с автодорог «сходит» асфальт, обнажая ямы и трещины в дорожном покрытии.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Киев без цензуры», передаёт «Апостроф».

Кадры сняты из движущего авто, на них можно увидеть разрушения, которым за зиму подвергся асфальт на проезжей части.

«Такое впечатление, что кто-то бегает ночью, и делает подкопы лопатой. И так практически по всему Киеву», — подписал видео автор публикации.

Как рассказывал ранее начальник Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог Олег Федоренко, разрушение дорожного полотна в Киеве связано с его переувлажнением в результате сильных снегопадов и с сильными морозами.

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