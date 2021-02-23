Сеть АЗС Приват взинитила цены на топливо еще на 1 грн

Сеть АЗС Приват взинитила цены на топливо еще на 1 грн

Днем 23 февраля крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (работает под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими, всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 гривню за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 24,95 грн/л, А-95 – до 25,95 грн/л и дизтопливо – до 26 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на бензин А-92 выросли до 25 грн/л, на А-95 и дизтопливо – до 26 грн/л.

Это уже третье повышение розничных цен "Приватом" с начала года. Как сообщалось, на 1 грн за литр все виды топлива в сети дорожали 27 и 30 января.

МинПром по материалам enkorr

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