Акции Tesla упали до сентябрьского минимума

Вчерашние торги компания Tesla завершила в минусе. Всего за один день бумаги производителя электрокаров упали в цене на 8,55% — до 714,5 доллара, передает LBLV. Это максимальное снижение, которое аналитики зафиксировали с сентября прошлого года, когда акции рухнули на 10,34%.

Фото: LBLV

Есть несколько вероятных причин такого снижения: из-за пандемии инвесторы предпочли циклические акции вместо сектора высоких технологий или же влияние биткоина. Напомним, что месяц назад компания купила первую криптовалюту на сумму 1,5 миллиарда долларов. Некоторые аналитики считают, что снижение курса bitcoin повлекло за собой падение акций Тесла.

Из-за снижения акций компании Илон Маск потерял 13 миллиардов долларов. За сутки его состояние упало на 7,17% — до 169,1 миллиарда долларов.

В Bloomberg считают, что Илон Маск сам виновен в снижении стоимости акций компании и цены bitcoin, поскольку в Твиттере на выходных написал, что считает завышенными цены на биткоин и эфириум.

Также на днях появилась новость о том, что Тесла перестала принимать заказы на новую Model Y всего через месяц после запуска продаж. В январе этого года базовая версия Model Y продавалась по 41,9 тысячи долларов, напоминают в LBLV. Вероятно, такое решение было принято для переоснащения производства или обработки невыполненных заказов.

Екатерина Матвеева, финансовый аналитик LBLV.com