Известно, что входит в «базу» седана Kia Rio, выпускаемого ЗАЗ

В Украине уже начались продажи нового седана Kia Rio, который собирает ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов. Сегодня мы расскажем, что входит в его базовую комплектацию.

Известно, что входит в «базу» седана Kia Rio, выпускаемого ЗАЗ

В комплектацию Classik входят дисковые тормоза передних колес, иммобилайзер, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, системы ABS и ESC, задние противотуманные фары, дневные ходовые огни, запасное колесо, 15-дюймовые стальные колесные диски, электрическая регулировка зеркал заднего вида, подогрев зеркал и др.

В салоне есть подголовники на всех сиденьях, передний подстаканник, подлокотник водителя, тканевая обивка сидений, задние сиденья с пропорцией складывания 60/40.

Кроме того, в «базе» предусмотрена магнитола, разъемы AUX и USB, а также 4 динамика.

Известно, что входит в «базу» седана Kia Rio, выпускаемого ЗАЗ

Седан Kia Rio в базовой комплектации в Украине стоит 430 776 гривен. Под капотом у него находится 1,4 л бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и 132 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее в Сети показали рендерное изображение Kia Sportage нового, пятого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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