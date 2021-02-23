УЗ показала возможную схему линий Kyiv City Express

"Укрзализныця" показала, как может выглядеть схема линий пригородного сообщения Kyiv City Express, который накануне анонсировал президент Владимир Зеленский.

Проект представил на форуме "Украина 30. Инфраструктура" глава правления УЗ Владимир Жмак.

"Все эти годы пригородный транспорт был вне фокуса внимания. И по сравнению с другими активами УЗ - наиболее изношенным, около 95%. Мы решили сместить фокус ... Речь не идет о каком-то "гиперлуле". Этот проект очень практичный и реальный. Он даст значительный эффект всему городу Киеву и позволит разгрузить дороги. Все, что для этого проекта нужно, у нас уже есть - инфраструктура, подвижной состав", - сказал Жмак.

Основой для киевского City Express станет кольцо, по которому сейчас ездит городская электричка "Киевпасстранса". К нему планируют подключить все основные города-спутники Киева : Вышгород, Бровары, Борисполь, Белую Церковь, Фастов, Боярку, Вишневое, Ирпень, Бучу.

Фото: t.me/vzhmak

В УЗ ожидают, что городской экспресс будет перевозить до 150 тысяч пассажиров в день и 53 млн в год. На сегодняшний день ежедневно в Киев приезжает около 450 тыс. человек, из них 77 тыс. - железнодорожным транспортом.

Увеличивать количество пассажиров планируют с помощью челночных электричек.

"Сейчас электрички идут обычно на киевский Центральный вокзал, но к нему доезжает незначительное количество пассажиров, поэтому мы и будем запускать челночные маршруты, Буча - Святошино, Боярка - Киев , будем открывать новый участок сообщения станция метро Почайна - Вышгород, будем ехать на Бровары. Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которое мы перевозим в день, практически в два раза", - сказал Жмак.

Жмак добавил, что компания сама не справится с таким проектом и рассчитывает на помощь местных общин и государства.

Напомним, что в Киеве с 2011 года существует городская электричка, под которую на баланс "Киевпасстранса" отдали 10 электропоездов. Сейчас они находятся в плачевном состоянии.

В 2019 году "Укрзализныця" предложила забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.