Українці розробили унікальний автомобіль, аналогів якому немає у світі

В Україні випустили броньований гібридний автомобіль «Шторм» з електродвигуном здатний розганятися до 140 км/год по піску і плавати.

Про це виданню «ГОРДОН» керівник команди розробників, кандидат технічних наук Олександр Кузнецов.

За його словами, це перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль, що працює на електродвигуні і здатний плавати. Він витримує хвилю до 1,5 м. На піску здатний розвивати швидкість до 140 км/год і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядження електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Цей автомобіль можна використовувати для перекидання десанту, підтримки берегової охорони, доправлення вантажів, забезпечення медичної допомоги. В умовах пустелі, де інша техніка відмовляє, цей електроавтомобіль здатний виконувати завдання.

На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, замовили в Австралії.

«Наш автомобіль уже викликав великий інтерес. Ми плануємо провести додаткові випробування і доопрацювати дослідний зразок. Хочемо встановити додаткове обладнання, щоб була можливість занурюватися під воду. Зараз ми презентуємо БМП на гусеничному ходу, але у планах у нас і колісна версія. Також хочемо поставити на автомобіль озброєння – кулемет, протитанкову систему, український комплекс “Сармат” виробництва КБ “Луч”. Попит на такі машини великий, тому ми збираємося запускати серійне виробництво», – повідомив Кузнецов.