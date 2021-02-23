Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог украинцам в 2021 году. Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

Фото: korrespondent.net

Кому нужно платить

Так, налог придется заплатить тем водителям, которые имеют автомобили из перечня, который опубликован на официальном сайте Минэкономики по ссылке.

Перечень содержит следующие данные: марка, модель, год выпуска, объем двигателя, тип топлива.

Список марок автомобилей

В 2021 в список попали такие марки автомобилей:

AstonMartin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Ferrari

Jaguar

Lamborghini

LandRover

Lexus

Maserati

Mercedes-Benz

Porsche,

Rolls-Royce

Tesla.

Сколько платить

Размер налога составляет 25?000 грн. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за авто, стоимость которых составляет от 375 минималок (2,2 млн грн), а возраст не превышает 5 лет.

Плательщик должен уплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое направляется (вручается) по месту регистрации.

Если заплатить в первые 90 дней — плюс 10% к штрафу, после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.