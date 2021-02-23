Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог украинцам в 2021 году. Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

Налог на люксовые автомобили. За какие марки придется заплатить 25 тысяч (список)
Фото: korrespondent.net

Кому нужно платить

Так, налог придется заплатить тем водителям, которые имеют автомобили из перечня, который опубликован на официальном сайте Минэкономики по ссылке.

Перечень содержит следующие данные: марка, модель, год выпуска, объем двигателя, тип топлива.

Список марок автомобилей

В 2021 в список попали такие марки автомобилей:

  • AstonMartin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Ferrari
  • Jaguar
  • Lamborghini
  • LandRover
  • Lexus
  • Maserati
  • Mercedes-Benz
  • Porsche,
  • Rolls-Royce
  • Tesla.

Сколько платить

Размер налога составляет 25?000 грн. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за авто, стоимость которых составляет от 375 минималок (2,2 млн грн), а возраст не превышает 5 лет.

Плательщик должен уплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое направляется (вручается) по месту регистрации.

Если заплатить в первые 90 дней — плюс 10% к штрафу, после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

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