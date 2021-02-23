2021-02-23
На черниговской трассе недалеко от Киева произошла серьезная авария с погибшими
Перекрыто две полосы в направлении столицы.
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
На автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов утром во вторник произошла серьезная ДТП с погибшими и пострадавшими. Их количество пока не известно.
В патрульной полиции Киевской области сообщили только, что возле села Залесье в направлении Киева столкнулись пять автомобилей.
Две полосы в сторону Киева заблокирован, объезд осуществляется по встречной полосе движения.
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
Залесье - третий населенный пункт на черниговской трассе со стороны Киева.