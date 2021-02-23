На черниговской трассе недалеко от Киева произошла серьезная авария с погибшими

Перекрыто две полосы в направлении столицы.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов утром во вторник произошла серьезная ДТП с погибшими и пострадавшими. Их количество пока не известно.

В патрульной полиции Киевской области сообщили только, что возле села Залесье в направлении Киева столкнулись пять автомобилей.

Две полосы в сторону Киева заблокирован, объезд осуществляется по встречной полосе движения.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice