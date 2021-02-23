Известно, сколько зарплат украинцам нужно отложить на Kia Sportage

Kia Sportage уже несколько лет подряд входит в число самых популярных кроссоверов в Украине. Согласно новому исследованию The Page, украинцам для его покупки нужно отложить 110 минимальных зарплат.

Известно, сколько зарплат украинцам нужно отложить на Kia Sportage

Быстрее всего Kia Sportage в Европе могут купить швейцарцы. Для этого им достаточно отложить всего 9 минимальных зарплат.

Чуть дольше приходится ждать люксембуржцам - 11 минимальных зарплат. Немцам на покупку популярного южнокорейского кроссовера приходиться откладывать 14 минимальных зарплат, а французам – 18.

Если Sportage захочет купить поляк, то ему придется отлаживать 31 минималку, литовцу – 32, словакам – 34, венграм и румынам – 35.

РоSSиянам для того, чтобы купить новый Sportage, нужно отложить 115 минимальных зарплат, а белорусам – 133.

Известно, сколько зарплат украинцам нужно отложить на Kia Sportage

В Украине новый Kia Sportage в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем и с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоит 537 102 гривны. Версия с 1,6 л дизелем стоит от 672 222 гривны.

Ранее дизайнеры немецкого журнала AUTO BILD показали рендерное изображение Kia Sportage нового, пятого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У украинского Renault Arkana может появиться спецверсияУ украинского Renault Arkana может появиться спецверсия
На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонахКабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)В Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге (видео)
Минобороны потратит миллионы гривен на новые иномарки
Блок рекламы


Похожие новости
Присутствие свидетелей при осмотре водителя на опьянение больше не нужноПрисутствие свидетелей при осмотре водителя на опьянение больше не нужно
Новый Kia Sportage: появилась первая фотография салонаНовый Kia Sportage: появилась первая фотография салона
Сколько платить за первую регистрацию авто. Разъяснение Пенсионного фондаСколько платить за первую регистрацию авто. Разъяснение Пенсионного фонда
Tesla показала, насколько сильно продвинулось строительство огромного завода под БерлиномTesla показала, насколько сильно продвинулось строительство огромного завода под Берлином
Стало известно, когда начнется заказ нового Toyota Land Cruiser 300Стало известно, когда начнется заказ нового Toyota Land Cruiser 300
Kia Sportage представлен официальноKia Sportage представлен официально
Сколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 годуСколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 году
Эксперты рассказали, сколько бензина потребляет обогрев сидений и другие функции автоЭксперты рассказали, сколько бензина потребляет обогрев сидений и другие функции авто
В Сети показали Kia Sportage нового поколенияВ Сети показали Kia Sportage нового поколения
В какой коробке передач нужно чаще менять маслоВ какой коробке передач нужно чаще менять масло
Последние новости
Подгружаем последние новости