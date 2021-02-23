Известно, сколько зарплат украинцам нужно отложить на Kia Sportage

Kia Sportage уже несколько лет подряд входит в число самых популярных кроссоверов в Украине. Согласно новому исследованию The Page, украинцам для его покупки нужно отложить 110 минимальных зарплат.

Быстрее всего Kia Sportage в Европе могут купить швейцарцы. Для этого им достаточно отложить всего 9 минимальных зарплат.

Чуть дольше приходится ждать люксембуржцам - 11 минимальных зарплат. Немцам на покупку популярного южнокорейского кроссовера приходиться откладывать 14 минимальных зарплат, а французам – 18.

Если Sportage захочет купить поляк, то ему придется отлаживать 31 минималку, литовцу – 32, словакам – 34, венграм и румынам – 35.

РоSSиянам для того, чтобы купить новый Sportage, нужно отложить 115 минимальных зарплат, а белорусам – 133.

В Украине новый Kia Sportage в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем и с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоит 537 102 гривны. Версия с 1,6 л дизелем стоит от 672 222 гривны.

Ранее дизайнеры немецкого журнала AUTO BILD показали рендерное изображение Kia Sportage нового, пятого, поколения.