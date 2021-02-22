В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов

В Украине начались продажи нового городского хэтчбека Hyundai i10. В базовой комплектации он стоит от 366 900 гривен.

В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов

Дизайн нового Hyundai i10 заметно переработан. Он стал более современным. Хэтчбек получил крупную решетку радиатора, круглые дневные ходовые огни, треугольные воздухозаборники, 15-дюймовые литые колесные диски.

В базовой комплектации оборудования не очень много, но, например, есть системы ABS и ESC, а также кондиционер. Стоит такая комплектация с 1,0 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатой механической коробкой передач от 366 900 грн.

В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов

В средней комплектации уже есть обогрев зеркал заднего вида и информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем. Стоит такая комплектация с 1,2 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатой «механикой» от 405 800 грн.

В топовой комплектации дополнительно есть, например, круиз-контроль, задний паркторник, камера заднего вида, противотуманные фары, и др. Стоит такая комплектация с 1,2 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатым «автоматом» от 460 600 грн.

В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов

Напомним, что в конце прошлого года в Украине начались продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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