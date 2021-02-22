В Украине начались продажи нового хэтчбека за 13 100 долларов

В Украине начались продажи нового городского хэтчбека Hyundai i10. В базовой комплектации он стоит от 366 900 гривен.

Дизайн нового Hyundai i10 заметно переработан. Он стал более современным. Хэтчбек получил крупную решетку радиатора, круглые дневные ходовые огни, треугольные воздухозаборники, 15-дюймовые литые колесные диски.

В базовой комплектации оборудования не очень много, но, например, есть системы ABS и ESC, а также кондиционер. Стоит такая комплектация с 1,0 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатой механической коробкой передач от 366 900 грн.

В средней комплектации уже есть обогрев зеркал заднего вида и информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем. Стоит такая комплектация с 1,2 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатой «механикой» от 405 800 грн.

В топовой комплектации дополнительно есть, например, круиз-контроль, задний паркторник, камера заднего вида, противотуманные фары, и др. Стоит такая комплектация с 1,2 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатым «автоматом» от 460 600 грн.

Напомним, что в конце прошлого года в Украине начались продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения.