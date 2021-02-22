Глава "Укравтодора" анонсировал мегапроекты на 2021 год

Среди них - строительство двух участков Киевской окружной дороги.

Глава "Укравтодора" анонсировал мегапроекты на 2021 год
Фото: ukravtodor.gov.ua

Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30", глава Укравтодора Александр Кубраков сообщил, что в 2020 году удалось на 19% снизить стоимость ремонта дорог для бюджета Украины и нарастить его масштабы.

Так, в прошлом году было отремонтировано 4000 км дорог, или 17% всех дорог национального значения, а план на 2021 – 4500 км.

"Думаю, в апреле мы скорректируем свои планы и сделаем больше - не 4500, как мы анонсировали, а больше на 2000. Уже готова проектная документация, нам только нужно разобраться с источниками финансирования. И если мы сделаем эти 4500 км, то вместе с предыдущим годом это будет 37% сети дорог. И это уже заметно и ощутимо", - сказал Кубраков.

Он подчеркнул, что развитие дорог уже оказало существенное влияние на экономику Украины, в частности, начал развиваться туризм.

"Горные курорты уже почувствовали положительную динамику. Но когда говорят, что это наши люди поехали на западные курорты, так как закрыты другие страны, то это не так, ведь в прошлом году в Буковеле 60% туристов были иностранцами - из Восточной Европы", - сказал он.

Также масштабный ремонт дорог положительно повлиял и на бизнес логистических компаний, и на деятельность Укрпочты, так как скорость движения автотранспорта возросла, а расходы на ремонт и топливо - сократились.

Кубраков особо подчеркнул, что с учетом результатов 2020 года и планов на 2021 год объемы ремонта дорог превысят объемы предыдущих 10 лет.

Наконец, Кубраков официально заявил, что в этом году стартует ряд так называемых “мегапроектов”, а именно будет завершено проектирование двух участков Киевской окружной дороги и сразу же начнется их строительство.

“Начнется ремонт трассы М-30, которая соединит восток и запад страны. Будет построен новый пункт контроля между Украиной и Польшей вместе со строительством новой дороги к нему”, - сообщил глава Укравтодора.

По плану на 2021 год аналогичный контрольный пункт будет построен на границе с Молдовой, при этом на маршрут Киев - Кишинев уже объявлены тендерные процедуры.

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