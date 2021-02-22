Присутствие свидетелей при осмотре водителя на опьянение больше не нужно

В Украине полицейские получили право проводить осмотр водителей на состояние алкогольного опьянения без присутствия свидетелей. Соответствующее положение содержится в законопроекте №2695, который утвердили народные депутаты Верховной Рады.

После того, как законопроект №2695 вступит в силу, правоохранители смогут обойтись без свидетелей при осмотре водителей на состояние алкогольного опьянения. Им будет достаточно вести техническую запись при помощи видеорегистратора.

Некоторые эксперты считают, что такие изменения могут привести к тому, что полицейские начнут утаивать свои неправомерные действия. Ведь иногда они представляют в суд записи видеорегистратора в урезанном виде, только те, которые им выгодны.

На основании фрагментарных записей с видеорегистраторов судьи и будут принимать решения о виновности водителей.

Поэтому эксперты рекомендуют водителям при проведении осмотра на состоянии алкогольного опьянения вести свою собственную видеофиксацию этого процесса. Он должна быть как можно более полной.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада утвердила законопроект, который существенно увеличил штрафы за нарушение ПДД.