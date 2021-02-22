Криклий пообещал путешествия по железной дороге со скоростью 350 км/ч к 2030-му

Под высокоскоростное движение будут модернизированы станции Киева, Одессы, Львова, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Белой Церкви.

Криклий пообещал путешествия по железной дороге со скоростью 350 км/ч к 2030-му
Фото: mtu.gov.ua

В Украине готовится проект высокоскоростного железнодорожного сообщения. Его планируют внедрить до 2030 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня во время форума «Украина 30. Инфраструктура» анонсировали старт проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. К 2030 году привычными станут путешествия по железной дороге со скоростью 350 километров в час", - написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, общая длина путей, которую планируется построить для высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины, - около 2000 км. Это десятая часть длины главных путей, существующих сейчас в Украине.

Криклий сообщил, что под высокоскоростное движение будут модернизированы станции Киева, Одессы, Львова, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Белой Церкви.

Со скоростью 350 километров в час можно будет проехаться по направлениям:

  • Киев – Львов – Госграница;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Харьков;
  • Киев – Днепр – Запорожье.

Ранее сообщалось, что Украина готовит межправительственное соглашение с Южной Кореей, предусматривающее получение новых скоростных электропоездов Hyundai. Делегация Мининфраструктуры в марте летит в Корею на переговоры.

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