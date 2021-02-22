Украина может получить новые поезда Hyundai

Делегация Мининфраструктуры в марте летит в Корею на переговоры.

Украина готовит межправительственное соглашение с Южной Кореей, предусматривающее получение новых скоростных электропоездов Hyundai.

Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" сообщил министр Владислав Криклий.

"В марте выезжает делегация из представителей Министерства инфраструктуры и Укрзализныци. Там будут подписаны, в том числе, меморандумы - выделяют грантово 2 млн долларов на разработку пре-ТЭО этого проекта. Также подписываются соглашения по сотрудничеству и готовим межправительственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект", - сказал Криклий.

После этого было показано обращение вице-президента подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чоя.

Фото: Всеукраинский форум Украина 30

"Мы готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставляем новые скоростные электрические 10 поездов с 90 вагонами HRCS-2. Я также с нетерпением жду готовности поддержки Украины в транспортных проектах правительством Кореи. Мы обсуждаем с правительством Кореи новый проект с предоставлением 10 скоростных поездов Фонду сотрудничества, экономического развития и ожидаем в ближайшее время официального ответа от правительства Украины", - сказал топ-менеджер (как переведено).

Юн Сук Чой также сообщил, что Hyundai рассмотрит возможность инвестирования в Украину для локализации производства сложных технологий.

Напомним, что к Евро-2012 Украина закупила 10 южнокорейских скоростных поездов Hyundai, которые составляют большую часть подвижного состава филиала УЗ "Украинская скоростная железнодорожная компания".