Зеленский анонсировал обновление пригородного железнодорожного сообщения для Киева, Харькова и Днепра

Проект в столице уже на стадии переговоров с инвестором.

?Зеленский анонсировал обновление пригородного железнодорожного сообщения для Киева, Харькова и Днепра
Фото: kievcity.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал проект по обновлению железнодорожного сообщения для крупнейших агломераций Украины.

"Сейчас мы готовим проект City Express - это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения. Который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр", - сказал президент в понедельник на открытии форума "Украина 30. Инфраструктура".

По его словам, в Киеве проект уже находится на стадии переговоров с потенциальным инвестором, в Харькове и Днепре пока только разрабатывается проект.

Напомним, что в Киеве с 2011 года существует городская электричка, под которую на баланс "Киевпасстранса" отдали 10 электропоездов. Сейчас они находятся в плачевном состоянии.

В 2019 году "Укрзализныця" предложила забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Компания заявляла, что планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное загородное железнодорожное сообщение Киевского региона со столицей. Городская электричка должна стать его частью.

Планировалось, что общая длина проекта составит 343 км, он соединит между собой 46 железнодорожных станции Киевского региона. В частности, это Броварское, Белоцерковское, Трипольское и Бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой.

В УЗ посчитали, что благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров, или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта тогда оценивали в "несколько миллиардов гривен".

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