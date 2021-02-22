Названы производители самых надежных автомобилей

Согласно новому исследованию J.D.Power 2021 года, на первом месте рейтинга самых надежных трехлетних автомобилей люксового сегмента находится Lexus, а на первом месте среди автомобилей массового сегмента – Kia.

Названы производители самых надежных автомобилей

Машины этих двух брендов, выпущенные в 2018 году, в течение последних 12 месяцев доставили своим владельцам меньше всего проблем.

На втором месте в сегменте люксовых автомобилей оказался Porsche. Кстати, этот немецкий автогигант делает и самую надежную модель - Porsche 911. На этот автомобиль было меньше всего нареканий от владельцев. Второй раз за три года Porsche 911 признается в США самым надежным автомобилем.

Нужно отметить, что Tesla не входит в рейтинг J.D.Power, так как она не разрешает опрашивать владельцев своих электромобилей в 15 американских штатах. Видимо, у нее есть на это какие-то веские причины.

Названы производители самых надежных автомобилей

В общем рейтинге надежности трехлетних автомобилей тоже лидирует Lexus. Этот бренд занял первое место девятый раз за последние десять лет. Феноменальный результат.

На втором месте находятся автомобили Porsche, на третьем – Kia, на четвертом – Toyota, а на пятом – Buick.

Ранее мы сообщили, что в Великобритании составили рейтинг самых надежных и ненадежных кроссоверов в возрастной категории от 3 до 8 лет.


Максимов Віталій, Тудей

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