United Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухе
Не будут использовать только те самолеты, которые оснащены двигателями Pratt & Whitney 400.
United Airlines выводит из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 после того, как в Денвере двигатель начал разваливаться в воздухе.
Из эксплуатации выводят только те самолеты, которые оснащены двигателями Pratt & Whitney 400, пишет CNN. Федеральная авиационная служба уже анонсировала экстренные проверки Boeing 777 с такого типа двигателями.
"Согласно исходной информации, мы пришли к выводу, что следует увеличить интервалы проверки для лопастей вентилятора, которые являются уникальными для этой модели двигателя и используются исключительно на Boeing 777", - сообщил представитель авиационной службы Стив Диксон.
В субботу рейс United Airlines вынужденно вернулся в аэропорт из-за того, что вскоре после взлета у самолета отказал и начал разваливаться двигатель. Обломки обшивки упали в жилом районе. На борту находились 241 человек, пилотам удалось успешно совершить посадку.
После инцидента власти Японии попросили все авиакомпании, которые используют Boeing 777, избегать ее воздушного пространства. Сама компания Boeing поддержала это решение и призвала приостановить эксплуатацию самолетов с двигателями Pratt & Whitney 400, добавляет BBC.
Производитель также сообщил, что всего в мире есть только 69 Boeing 777 с такого типа двигателями.
Напомним, что несколько лет назад из-за нескольких авиакатастроф прекращали эксплуатацию Boeing 737 Max. В 2019 году модель сняли с производства после двух авиакатастроф. Первая случилась в октябре 2018 года в Индонезии. Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования - она в фоновом режиме меняла действия пилота.
В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила остановить эксплуатацию модели, а в ноябре Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты этой модели самолетов. Всего две катастрофы унесли жизни более 340 человек.
Уже в ноябре 2020 года FFA позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. В декабре впервые с марта 2019 года самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines вылетел регулярным рейсом и совершил рейс Майами - Нью-Йорк.