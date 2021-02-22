United Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухе

Не будут использовать только те самолеты, которые оснащены двигателями Pratt & Whitney 400.

United Airlines выводит из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 после того, как в Денвере двигатель начал разваливаться в воздухе.

Из эксплуатации выводят только те самолеты, которые оснащены двигателями Pratt & Whitney 400, пишет CNN. Федеральная авиационная служба уже анонсировала экстренные проверки Boeing 777 с такого типа двигателями.

"Согласно исходной информации, мы пришли к выводу, что следует увеличить интервалы проверки для лопастей вентилятора, которые являются уникальными для этой модели двигателя и используются исключительно на Boeing 777", - сообщил представитель авиационной службы Стив Диксон.

В субботу рейс United Airlines вынужденно вернулся в аэропорт из-за того, что вскоре после взлета у самолета отказал и начал разваливаться двигатель. Обломки обшивки упали в жилом районе. На борту находились 241 человек, пилотам удалось успешно совершить посадку.

Фото: Yahoo

После инцидента власти Японии попросили все авиакомпании, которые используют Boeing 777, избегать ее воздушного пространства. Сама компания Boeing поддержала это решение и призвала приостановить эксплуатацию самолетов с двигателями Pratt & Whitney 400, добавляет BBC.

Производитель также сообщил, что всего в мире есть только 69 Boeing 777 с такого типа двигателями.

Обломки упали на жилой квартал
Фото: Sun Sentinel
Обломки упали на жилой квартал

Напомним, что несколько лет назад из-за нескольких авиакатастроф прекращали эксплуатацию Boeing 737 Max. В 2019 году модель сняли с производства после двух авиакатастроф. Первая случилась в октябре 2018 года в Индонезии. Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования - она в фоновом режиме меняла действия пилота.

В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила остановить эксплуатацию модели, а в ноябре Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты этой модели самолетов. Всего две катастрофы унесли жизни более 340 человек.

Уже в ноябре 2020 года FFA позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. В декабре впервые с марта 2019 года самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines вылетел регулярным рейсом и совершил рейс Майами - Нью-Йорк.

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