Найден новый способ снизить расход топлива автомобиля

Учитывая, что топливо для автомобилей постоянно дорожает, всегда актуальными являются способы снижения его расхода. Новый способ снизить расход топлива автомобиля придумали в Израиле…

Найден новый способ снизить расход топлива автомобиля

На самом деле вряд ли этот способ можно действительно назвать новым. В том, что ради экономии бензина или дизеля, снижают вес машины, нет ничего нового. Передовой является технология снижения веса.

Специалисты компании Plasan предлагают при создании кузовов автомобилей широко использовать углепластик. Такие машины будут на 45% легче, чем со стальным кузовом, и на 20% легче, чем с кузовом из алюминия. Разница в весе, согласитесь, в первом случае огромная, а во втором – большая.

Найден новый способ снизить расход топлива автомобиля

Из углепластика можно делать внутренние несущие элементы. Трубы для каркаса соединяют с композитными панелями, получая боковины кузова, пол и крышу авто. После этого элементы конструкции смыкают алюминиевыми «узлами».

Утверждается, что при таком методе создания кузовов их прочность не страдает. Машины остаются по-прежнему надежными и крепкими.

Новая технология пока ещё находится на стадии испытаний. В дальнейшем её предполагается внедрить для выпуска электромобилей.

Найден новый способ снизить расход топлива автомобиля

Ранее мы рассказали, как можно зимой снизить расход топлива автомобилем.


Максимов Віталій, Тудей

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