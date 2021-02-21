На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
На автомобильных дорогах в Ивано-Франковской области установлены 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19. Службу на них несут полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Нацгвардии.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.
В сообщении отмечается, что работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им важность соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
- с. Черниев (автодорога Т0906);
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблоница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тысменицкая);
- с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905);
- с. Мышин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Горохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);
- пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
Отмечается, что посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.
Напомним, Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантин "красного" уровня со следующей недели из-за близкой к критической ситуации с коронавирусом.
Заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны на это время прекратить работу.
Также запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.
В субботу, 20 февраля 2021 года, в Ивано-Франковской области началось развертывание мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.