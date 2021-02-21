На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19

Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

На дорогах Ивано-Франковской области установили блокпосты из-за COVID-19
Фото: facebook/Донбасс SOS

На автомобильных дорогах в Ивано-Франковской области установлены 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19. Службу на них несут полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Нацгвардии.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В сообщении отмечается, что работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им важность соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:

- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);

- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);

- с. Черниев (автодорога Т0906);

- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

- с. Яблоница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00:

- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тысменицкая);

- с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

- с. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905);

- с. Мышин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

- с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

- с. Горохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

- с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);

- пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Отмечается, что посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

Напомним, Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантин "красного" уровня со следующей недели из-за близкой к критической ситуации с коронавирусом.

Заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны на это время прекратить работу.

Также запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.

В субботу, 20 февраля 2021 года, в Ивано-Франковской области началось развертывание мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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