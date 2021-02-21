“Фантомные“ полицейские патрули вскоре появятся на украинских дорогах: подробности

В ближайшее время на украинских дорогах появятся «фантомные» полицейские патрули, которые будут во время движения измерять скорость автомобилей. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как они будут работать.

“Фантомные“ полицейские патрули вскоре появятся на украинских дорогах: подробности

По его словам, комплекс, которым оснащается «фантомный» патруль, настроен таким образом, чтобы фиксировать превышение скорости во время движения как встречных, так и попутных машин.

Если «Фантом» заметит превышение скоростного режима, то тогда полицейские должны включить спецсигналы. Автомобиль-нарушитель должен остановиться. После этого в отношении его водителя будет составлен административный протокол.

“Фантомные“ полицейские патрули вскоре появятся на украинских дорогах: подробности

Для «фантомных» полицейских патрулей будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq. Внешне они будут обычными полицейскими машинами.

МВД уже закупило первые четыре комплекса для «фантомов». Сейчас их устанавливают на Kodiaq.

Ранее стало известно, что Верховная рада утвердила законопроект, который существенно увеличивает штрафы водителям за нарушение ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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