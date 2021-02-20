Автотехническая экспертиза при ДТП не обязательна, - суд

В уголовных делах по нарушению ПДД назначение автотехнической экспертизы – общая практика. Однако, в некоторых случаях её можно не назначать. К такому выводу по делу № 732/138/18 пришел Верховный Суд Украины.

Автотехническая экспертиза при ДТП не обязательна, - суд

Водитель в населенном пункте превысил разрешенную скорость, не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил пешехода, а потом врезался в дерево. В результате погибли пешеход и пассажир автомобиля.

Суд первой инстанции приговорил водителя к 6 годам лишения свободы. Он с приговором не согласился и обжаловал его. В конечном итоге дело попало в Верховный Суд.

Сторона защиты в своей жалобе отмечала, что в материалах уголовного дела нет автотехнической экспертизы, которая, например, могла бы установить, что водитель нарушил ПДД.

ВС отметил, что хотя назначение автотехнической экспертизы – общая практика при выяснении обстоятельств ДТП, однако, это не обязательно. В некоторых случаях обстоятельства ДТП могут быть установлены на основании исследования совокупности других доказательств.

Ранее суд пришел к выводу, что штраф, вынесенный по радару TruCAM незаконный, если на фотографии не видно лица водителя.


Максимов Віталій, Тудей

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