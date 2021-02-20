“Капсула времени“: Блогер показал “новую“ Toyota Camry 40

Блогер Roma-Urraco, который известен своими автомобильными находками, на этот раз показал знаменитый седан Toyota Camry XV40 (2007 года выпуска). У него пробег составляет всего 28 километров.

“Капсула времени“: Блогер показал “новую“ Toyota Camry 40

Перед нами практически абсолютно новая Camry, которой на самом деле 14 лет. Этот автомобиль все время простоял в гараже. На нем никто не ездил. Никто даже не потрудился снять с сидений заводскую пленку.

Почему так произошло – не известно. Как бы то ни было, но в наш 2021 год попал абсолютно новый автомобиль из 2007 года.

Под капотом располагается четырехцилиндровый 2,4 л бензиновый двигатель 2AZ-FE мощностью 167 л.с. и 219 Нм крутящего момента, который работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Таким силовым агрегатом, кстати, Camry оснащалась с 2002 по 2011 год.

Этот японский седан находится в рабочем состоянии. Конечно, он нуждается в определенном техническом обслуживании (14 лет в гараже – не шутка!). И, конечно, ему нужна сначала хорошая мойка.

Ранее мы сообщили, что в Украине начались продажи самой мощной и быстрой Toyota Camry. Она оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с.


Максимов Віталій, Тудей

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