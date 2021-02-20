На судне в Керченском проливе умер гражданин Украины, - РосСМИ

В состав экипажа входят также граждане Грузии и Турции.

На грузовом судне April в Керченском проливе, вероятно, произошло массовое отравление. Один из шести членов экипажа, гражданин Украины, умер.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на председателя Азово-Донского профсоюза моряков Леонида Глушака.

"Умер гражданин Украины", - сказал Глушак.

Он добавил, что в состав экипажа входят также граждане Грузии и Турции.

Судно April под панамским флагом, по предварительной информации, принадлежит турецкому судовладельцу.

В настоящее время в районе Керченского пролива наблюдается ухудшение погодных условий. Для эвакуации экипажа было направлено спасательное судно, но из-за шторма она оказалась невозможной. Судно планируют отбуксировать в роSSийский порт Кавказ.

Напомним, 17 января в результате аварии у берегов провинции Айдын, Турция, затонуло судно “Arvin”, которое ходило под флагом Палау и владельцем которого является украинская компания.